Протоиерей Попиченко назвал женщину домашней феей, а мужчину – хозяином

Протоиерей Евгений Попиченко назвал женщину домашней феей, а мужчину – хозяином и добытчиком. На его высказывания обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Представитель РПЦ поделился своим видением разделения семейных ролей. Он считает: мудрость женщины заключается в том, чтобы «не ломать природу мужчин».

«Мужчина, он хозяин, добытчик, ну и такое слово, оно, лидер, глава, так скажем, да, женщина она жена, мать, домашняя фея», - рассуждает Попиченко.

Протиерей считает, что если роли нарушаются, что человек будет мучаться и страдать, так как его природа не реализуется.

«Конечно, он суррогатами может себя закидать и убедить, и пропаганда сделает свою роль, выполнит, но внутренне будет диссонанс», - считает священник.

Ранее сообщалось, что РПЦ хочет создать молебен, главной целью которого станет убеждение женщин не делать аборт.