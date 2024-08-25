«Он их отдаст»: Симоньян заявила, что задержанный во Франции Дуров передаст силовикам ключи от Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров не будет стоять на своем и все-таки согласится сотрудничать с французскими силовиками. Такое мнение выразила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Журналистка написала, что задержанный в Париже миллиардер согласится на сделку со следствием. Вероятно, он передаст ключи к мессенджеру, после чего часть «чувствительной общественности» может начать переживать из-за доступа к данным.

«Что все, кто привык пользоваться телегой для чувствительных разговоров/переписок, должны прямо сейчас эти переписки удалить и больше так не делать. Потому что его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — написала главред RT в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о задержании Дурова. По ее словам, за таких людей, как основателя самого технологичного мессенджера, необходимо бороться.