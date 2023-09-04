На чердаке дома в Янтарном нашли тело мужчины, который неоднократно уходил из дома
В Янтарном 65-летнего пенсионера с деменцией нашли мертвым на чердаке дома.
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В поселке Янтарный Калининградской области нашли тело мужчины на чердаке дома. Погибшим оказался 65-летний пенсионер.
Подробности сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Тело мужчины обнаружили случайно – на труп наткнулась местная жительница. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета региона.
По информации собеседника издания, погибший страдал деменцией и периодически уходил из дома. В последний раз он ушел месяц назад – в полицию заявляли о его пропаже.
«У мужчины была деменция, он неоднократно уходил из дома», - сообщил источник.
Ориентировочно, смерть пенсионера наступила три-четыре недели назад. Мужчину опознал внук.
Причину смерти установят специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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