На чердаке дома в Янтарном нашли тело мужчины, который неоднократно уходил из дома

В поселке Янтарный Калининградской области нашли тело мужчины на чердаке дома. Погибшим оказался 65-летний пенсионер.

Подробности сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело мужчины обнаружили случайно – на труп наткнулась местная жительница. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета региона.

По информации собеседника издания, погибший страдал деменцией и периодически уходил из дома. В последний раз он ушел месяц назад – в полицию заявляли о его пропаже.

«У мужчины была деменция, он неоднократно уходил из дома», - сообщил источник.

Ориентировочно, смерть пенсионера наступила три-четыре недели назад. Мужчину опознал внук.

Причину смерти установят специалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что у актрисы Светланы Светличной диагностировали деменцию. О ее состоянии рассказала невестка Ольга Ивашова.