Он был не один: озвучено имя сообщника смолинского маньяка

Адвокат и член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе утверждает, что мать маньяка из Челябинска является его непосредственным сообщником. Об этом юрист заявил в студии передачи «МАЛАХОВ».

После суда мать мужчины, который 14 лет держал в плену девушку, отпустили. В беседе с журналистами Валентина Ческидова тогда сказала, что не понимает, почему ее сына все называют маньяком.

«А, если мой сын совершил одно преступление, он маньяк? Он маньяк? Я не преступница», – возмущалась женщина.

Она добавила, что считает себя жертвой, которая в течение 13 лет жила в нищете и продолжала делать добро, отдавая последнее. Однако потом Валентина Ческидова призналась, что в суде она извинялась перед сыном за то, что много работала и не доглядела, раз у нее выросло такое существо.

В свою очередь, адвокат Шота Горгадзе убежден, что Ческидова должна понести наказание вместе со своим ребенком.

«Там в общем-то два маньяка, а не один. Потому что я не представляю женщину в нормальном психическом состоянии, которая, защищая своего сына, будет позволять ему губить свою жизнь такими преступлениями и ничего не сделает для того, чтобы спасти юную девушку», – прокомментировал он.

Примечательно, что следователь по особо важным делам в отставке Дмитрий Плоткин сравнил Валентину Ческидову с матерью «скопинского маньяка», который почти четыре года удерживал в подвале двух девушек. Плоткин отметил, что женщины сильно похожи.

Ранее мы писали, что пленница смолинского маньяка могла испытывать к своему похитителю чувство симпатии и привязанности.