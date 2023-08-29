«Ее выпускали»: пленница смолинского маньяка не сбегала от него 14 лет из-за особых чувств

31 июля стало известно, что мужчина из Челябинска на протяжении 14 лет держал у себя в плену девушку, которую обманом похитил на вокзале. Маньяка уже арестовали, а пострадавшую отправили сначала в больницу, а потом к родным. Однако соседи утверждают, что пленница могла сбежать раньше, но не сделала этого.

33-летняя жертва маньяка выбралась из его дома, когда мужчину увезли в психиатрическое отделение. Врачей тогда вызвала мать преступника. Только вот местная жительница отметила, что девушка могла и раньше освободиться от плена.

«Ее выпускали в огород. Нам всем кажется история странной, потому что дом не в тайге находится, может, можно было записку оставить. Она помогала им по дому...» – пояснила женщина.

Жертва челябинского маньяка выросла в интернате. Галина Ивановна, учившаяся вместе с ней, сказала, что девушку не искали 14 лет, потому что считали умершей. Ее близкие даже не заявили в полицию об исчезновении.

В эфире программы «МАЛАХОВ» выразили предположение, что во всем виноват стокгольмский синдром, когда у жертвы возникает чувство симпатии и привязанности к насильнику.

«Катя не могла бежать, ее приковывали, плюс, сексуальное насилие – так сформировалась выученная беспомощность. Человек готов выживать в экстремальных условиях, потому что наша психика адаптируется ко всему», – прокомментировал психолог.

Ранее мы писали, что маньяка из Скопино задержали за вторую попытку изнасилования.