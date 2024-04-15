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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 15 апреля 2024, 16:08
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«Он был на постели»: первый генпрокурор России Степанков раскрыл подробности смерти 47-летнего сына

Экс-генпрокурор Степанков сообщил, что нашел сына мертвым на постели в квартире.
«Он был на постели»: первый генпрокурор России Степанков раскрыл подробности смерти 47-летнего сына

© Freepik

Стали известны некоторые подробности смерти 47-летнего сына первого генпрокурора России Валентина Степанкова Дениса. Он нашел сына мертвым на постели в закрытой квартире.

Об этом пишет Газета.Ru.

«Я сам первый зашел в квартиру. Он был на постели», - рассказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что для вскрытия квартиры вызывал мастера. При этом в жилище не было следов присутствия посторонних, обстановка не нарушена.

Степанков сообщил, что Денис имел ученую степень кандидата юридических наук, руководил отделом в дочерней компании «Росатома».

О смерти Дениса Степанкова стало известно 15 апреля. Отец обнаружил сына мертвым, придя в гости.

Напомним, Степанков работал в должности генпрокурора с 1991 по 1993 годы. После этого он стал замсекретаря Совбеза РФ.

Источник фото:Freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
сын