«Он был на постели»: первый генпрокурор России Степанков раскрыл подробности смерти 47-летнего сына

Стали известны некоторые подробности смерти 47-летнего сына первого генпрокурора России Валентина Степанкова Дениса. Он нашел сына мертвым на постели в закрытой квартире.

Об этом пишет Газета.Ru.

«Я сам первый зашел в квартиру. Он был на постели», - рассказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что для вскрытия квартиры вызывал мастера. При этом в жилище не было следов присутствия посторонних, обстановка не нарушена.

Степанков сообщил, что Денис имел ученую степень кандидата юридических наук, руководил отделом в дочерней компании «Росатома».

О смерти Дениса Степанкова стало известно 15 апреля. Отец обнаружил сына мертвым, придя в гости.

Напомним, Степанков работал в должности генпрокурора с 1991 по 1993 годы. После этого он стал замсекретаря Совбеза РФ.