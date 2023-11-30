«Он был арестован»: адвокат отца пропавшей девочки высказался о похищении ребенка

Адвокат отца похищенной восьмилетней девочки под Калугой заявил, что его подопечный не мог этого сделать. Напомним, что после новости о пропаже ребенка, в СМИ появилась версия, что ее мог похитить родитель. Правда, в это время он был в суде. Об этом сообщает телеканал «360».

Защитник мужчины Александр Нехорошев поговорил с журналистами и пояснил, что весь день провел с подопечным.

«С дубу рухнули? Он в тот момент в суде был. <…> Я вчера был в суде целый день вместе с ним», — заявил адвокат.

Представитель отца девочки сообщил, что по материалам дела его клиент не общался с женой и дочерью. По его мнению, подозревать в преступлении мужчину «глупо».

«С моей точки зрения, версия неправдоподобная. Он не мог технически это совершить. Он был арестован в зале суда», — высказался Нехорошев.

Напомним, что школьница пропала по дороге домой. В полицию обратилась мать ребенка. Оказалось, что похитители требовали от нее выкуп.

Ранее мы писали о том, что подруга семьи пропавшей девочки рассказала о сумме выкупа. По ее словам, мать получила сообщение, в котором у нее потребовали 1,5 млн рублей. На данный момент не удалось установить, кто похитил ребенка. Поиски продолжаются.