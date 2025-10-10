Омичка получила срок за смерть дочери в ведре, другого ее ребенка убил барсук. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительницу Омской области суд приговорил к 10 месяцам колонии после смерти дочери. Известно, что инцидент произошел 14 июня — годовалая дочь женщины случайно упала головой вниз в ведро с водой. В этот момент родители девочки спали, в итоге ребенок захлебнулся.

Вину в случившемся мать ребенка признала. В итоге суд приговорил ее к 10 месяцам в колонии общего режима. Кроме того, отец и мать были лишены родительских прав — у них остались двое детей четырех и двух лет.

Отмечается, что эта же семья 15 лет назад потеряла полуторамесячного ребенка. Во сне его загрыз барсук.

«Она приехала в гости к брату, а он принес из леса барсука, посадил в клетку. Она в этой комнате положила ребенка спать и ушла. А когда пришла, барсук убил ребенка. Следующих своих детей она оставила в доме зимой и уехала», — рассказал источник.

