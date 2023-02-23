17:04, 23 февраля 2023
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Олигарх времен Бориса Ельцина найден мертвым на Рублевке
Фото: Freepik
Олигарха Вячеслава Ровнейко, чья деятельность активно развивалась при первом президенте России Борисе Ельцине, нашли мертвым в Подмосковье. 59-летний мужчина был обнаружен в собственном доме на Рублево-Успенском шоссе.
О смерти Ровнейко сообщил сайт mk.ru. По информации издания, бизнесмена нашли около 23:00 без сознания.
«Спасти его не удалось», - говорится в сообщении.
Смерть не носит криминального характера.
На момент публикации официальных комментариев от МВД и СУ СКР по Московской области не было.
Ровнейко - выпускник МГИМО. В 2000 году вместе с зятем Ельцина Леонидом Дьяченко он создал компанию Urals Energy N.V.
Ранее сообщалось, что внучка Ельцина Мария Юмашева разорвала отношения с футболистом Федором Смоловым.
Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия КараеваТеги: