Олигарх времен Бориса Ельцина найден мертвым на Рублевке

Олигарха Вячеслава Ровнейко, чья деятельность активно развивалась при первом президенте России Борисе Ельцине, нашли мертвым в Подмосковье. 59-летний мужчина был обнаружен в собственном доме на Рублево-Успенском шоссе.

О смерти Ровнейко сообщил сайт mk.ru. По информации издания, бизнесмена нашли около 23:00 без сознания.

«Спасти его не удалось», - говорится в сообщении.

Смерть не носит криминального характера.

На момент публикации официальных комментариев от МВД и СУ СКР по Московской области не было.

Ровнейко - выпускник МГИМО. В 2000 году вместе с зятем Ельцина Леонидом Дьяченко он создал компанию Urals Energy N.V.

Ранее сообщалось, что внучка Ельцина Мария Юмашева разорвала отношения с футболистом Федором Смоловым.