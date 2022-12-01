Внучка Бориса Ельцина разорвала отношения с Федором Смоловым и уехала куда подальше

Роман футболиста Федора Смолова и внучки первого президента России Марии Юмашевой подошел к концу. У девушки новый ухажер.

Юмашева удалила все фото со спортсменом. В ее социальных сетях появились снимки с другим мужчиной в Лондоне.

Напомним, к паре было приковано внимание общественности, так как роман футболиста и Юмашевой начался, когда ей было всего 17 лет. Ходили слухи, что по достижении совершеннолетия пара хочет пожениться, но свадьбы не случилось.

В сентябре этого года Смолов говорил, что с разрешения Юмашевой посещает стриптиз-клубы, где «культурно» проводит время. Повлияло ли это на расставание или были другие обстоятельства, но факт на лицо – влюбленные уже не вместе.

В прошлом году Юмашева поздравила Смолова с 30-летием. Под совместным снимком содержалась подпись: «С днем рождения». Рядом с ней девушка поставила сердечко.