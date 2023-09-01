Окунул в фонтан и лишил возможности дышать: обидчики девушки с цветным волосами предстанут перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух хулиганов, которые окунули в фонтан жительницу Каменска-Уральского. В скором времени мужчины, уже отбывавшие наказание, предстанут перед судом, передает РИА Новости.

В начале августа 19-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы за помощью. Она рассказала о нападении возле фонтана. Двум мужчинам не понравился цвет волос незнакомки, и они решили поиздеваться над ней. Сначала хулиганы преградили жертве путь, а затем один из них насильно отвел ее к фонтану, где опустил в воду и лишил возможности дышать. После этого второй фигурант уголовного дела стал угрожать девушке насилием и бросил ей в лицо килограммовую пачку муки.

После обращения в полицию хулиганов задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Нападавшие на допросе у следователя завили, что были пьяны, и мотивировали свой поступок тем, что им не понравился цвет волос девушки. Также они принесли извинения пострадавшей жительнице Каменска-Уральского.

Ранее в Смоленске местный житель напал на двух девушек. Он избил незнакомок палками на улице.