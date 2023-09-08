Окровавленный мужчина с ножом в шее напугал посетителей бара

Посетители одного из баров в Мурино Ленинградской области стали свидетелями необычного явления — в заведение пришел некий мужчина, из шеи которого торчал нож. Одежда на незнакомце была в крови, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Полиция и скорая прибыли в один из муринских баров после вызова посетителей. Оказалось, что в заведение пришел человек, истекающий кровью. Мужчина в кожаной куртке, в грязной от следов бойни футболке и с ножом в шее невозмутимо отдыхал на глазах у изумленной публики.

Сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшего гражданина — им оказался 62-летний Анатолий. Мужчина отказался от предложения полицейских написать заявление. По словам странного посетителя бара, он сам причинил себе вред и ни к кому претензий не имеет. После опроса пострадавшим занялись медики. Для извлечения опасного предмета из шеи его госпитализировали в Токсовскую больницу.

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