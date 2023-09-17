Окровавленную женщину без пальца на руке и ребенка нашли в машине виновника нескольких ДТП

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в подмосковном Ступино, который перевозил в машине окровавленную женщину без пальца. Кроме того, в салоне автомобиля находился ребенок, передает Life.ru.

По данным СМИ, неизвестный мужчина за рулем внедорожника устроил несколько ДТП сегодня ночью в районе Бирюлево Восточное. Очевидцы сообщили, что неадекватный водитель протаранил около десяти машин. На пассажирском сиденье джипа находилась окровавленная женщина. В итоге за мужчиной была организована полицейская погоня.

Нарушителя задержали спустя час в подмосковном Ступино. Очевидцы сняли на видео, как из его автомобиля вышла женщина в крови. На руке у нее не хватало пальца. В салоне машины на пассажирском сиденье лежал тесак. Также, по словам людей, из внедорожника вывели маленькую девочку. Ее и пострадавшую женщину забрала скорая. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее в Мурино Ленинградской области окровавленный мужчина пришел в один из местных баров. Из шеи у него торчал нож.