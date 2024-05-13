Около недели назад женщина впервые заговорила: москвичка, пострадавшая в «Крокусе», пришла в себя

Жительница Москвы Дарья, которая получила ранение во время теракта в «Крокусе», пришла в себя. Пострадавшая женщина больше месяца провела в реанимации, передает Фонтанка.

О состоянии москвички журналистам рассказал ее муж. По словам мужчины, Дарья уже несколько недель находится в сознании, но при этом заговорила только недавно.

«Неделю назад заговорила первый раз за всё время. Сказала: "привет, я могу говорить"», — поделился муж пациентки.

Врачи на протяжении долгого времени боролись за жизнь женщины. Дарье были сделаны 20 операций. Однако специалистам предстоит еще много работы. В настоящий момент состояние пациентки остается тяжелым.

Ранее сообщалось, что группа «Пикник» выпустила новую песню после теракта в «Крокусе». Композиция называется «Гитары тихие рыданья».