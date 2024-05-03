«Пикник» выпустили первую после теракта в «Крокус Сити Холле» песню

Группа «Пикник» 3 мая выпустила новую песню «Гитары тихие рыданья» и клип на нее. Премьера работы состоялась на YouTube-канале коллектива.

Уточняется, что это первая композиция, опубликованная после концерта группы 22 марта в «Крокусе», на котором был совершен теракт. В съемках клипа, помимо участников «Пикника», поучаствовала танцовщица Тая Савина.

«Так где же те дни, что дали нам надежду, где наши светлые одежды? Так и жалеть тогда о чем? Но тайно гитары тихие рыданья до нас доносятся ещё», — поют музыканты в песне.

Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал перед концертом «Пикника», расстреляла посетителей и устроила пожар. Согласно последним данным, в результате теракта пострадало свыше 180 человек.

Ранее стало известно, что «Пикник» повысили цены на выступление после теракта в «Крокусе». Теперь стоимость концерта группы составляет три миллиона рублей.