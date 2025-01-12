СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 января 2025, 12:27
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Около часа находился на морозе: воспитатель забыла на прогулке полуторагодовалого ребенка

В Казане воспитатель забыла ребенка на морозе и стала фигурантом уголовного дела.
Около часа находился на морозе: воспитатель забыла на прогулке полуторагодовалого ребенка

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Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане возбудили дело по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантом уголовного производства стала воспитатель детского сада, передает СУ СК России по Республике Татарстан.

Правоохранители узнали о случившемся в ходе мониторинга социальных сетей. Им стало известно, что воспитатель одного из детских садов города забыла на улице в мороз воспитанника. Ребенок в течение часа находился без присмотра.

Занимались ли работники учреждения поиском несовершеннолетнего, пока неизвестно. О состоянии ребенка информации тоже нет.

Ранее в Алтайском крае пристав спас мальчика, который лизнул металлический столб. На улице было 25 градусов мороза.