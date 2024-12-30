В Алтайском крае пристав спас мальчика, лизнувшего столб в 25-градусный мороз

В Алтайском крае пристав спас мальчика, который лизнул металлический столб в 25-градусный мороз. Язык ребенка так прилип, что выбраться самостоятельно он не мог.

Подробности сообщает Amic.ru.

Инцидент произошел в селе Красногорское. Пристава, шедшего на работу, привлек детский плач.

Мужчина стал искать теплую воду. Если бы не помощь сотрудника органов принудительного исполнения, неизвестно, сколько времени школьник провел на морозе. Благодаря приставу глубоких ран на языке удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в Крыму четырехлетняя девочка схватилась за электропровод в незакрытом щитке в подъезде. Ребенок получил ожог третьей степени. Возможно, потребуются ампутация и пересадка кожи.