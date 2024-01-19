На Алтае мошенники обманули 20 пенсионеров под предлогом замены розеток и окон

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов смогли задержать группу аферистов, которые представлялись работниками служб электроснабжения и оконного сервиса и обманули 20 пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что четырежды судимый 32-летний барнаулец и его 41-летний подельник действовали по четкой схеме. Злоумышленники обзванивали пенсионеров и настойчиво предлагали им услуги по проверке электроприборов или диагностике пластиковых окон.

Позднее к пожилым людям приезжал еще один сообщник, который замерял сетевое напряжение, заявлял о «проблемах» в проводке, или во время осмотра незаметно повреждал запорные механизмы окон. Затем мошенник настаивал на замене электрооборудования, предлагая приобрести их у него по завышенным ценам, или же склонял сделать ремонт пластиковых окон, который также обходился недешево. В случае отказа аферист начинал угрожать пенсионерам составлением административного протокола.

Жертвами аферистов стали порядка 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет. В настоящий момент лжеэлектрики, обогатившиеся на миллион рублей благодаря обману, задержаны. Против участников преступной группы возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга ударил девушку локтем в лицо из-за съемок с голубями.