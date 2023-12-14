Охранник вытолкал посетителя кафе с лестницы, а тот впал в кому и умер через два дня

В одном из ресторанов быстрого питания Санкт-Петербурга охранник столкнул посетителя с лестницы, после чего тот ударился головой, впал в кому и через два дня умер. Все произошло 10 декабря на Лиговском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, охранник предпринял попытку вывести посетителя, который вел себя неадекватно. После того как мужчина отказался уходить, охранник подтолкнул его, в результате чего произошло неудачное падение. Посетитель упал, ударился головой и впал в кому. Медики боролись за его жизнь два дня, но спасти не смогли.

В отношении охранника было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», и в настоящее время ведется расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Уфе охранник клуба избил парня до потери сознания из-за очереди в туалет. Компания друзей решила отдохнуть в местном клубе. Сотрудник заведения заметил, как один парень пошел в туалет, проигнорировав очередь. Он решил наказать посетителя, ударив его по лицу. Молодой человек упал на пол, а мужчина продолжил избивать его ногами.