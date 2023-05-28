Охранник выпрыгнул на козырек, крича о вооруженном нападении на детсад

Охранник детского сада около 3 часов утра перепугал жителей криками о вооруженном нападении на здание. Это произошло на севере Москвы на улице Ангарская.

На крики охранника выбежал неравнодушный житель соседнего дома. Он увидел охранника в скрюченной позе на козырьке детского сада. 29-летний мужчина кричал и утверждал, что ему пришлось выпрыгнуть из окна, поскольку в детском саду двое бандитов с ножом.

Очевидцу показались слова секьюрити странными, но он вызвал полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов изучили камеры видеонаблюдения и осмотрели территорию, но не обнаружили бандитов, пишет mk.ru.

Врачи скорой помощи госпитализировали охранника. У него обнаружили перелом голени, а в анализах нашли следы запрещенных веществ.

Ранее мы писали, что мальчик жестоко расправился с членами своей семьи, думая, что они хотят его съесть.