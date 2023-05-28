Хотят съесть: подросток жестоко расправился со своей семьей

18-летний мальчик жестоко расправился со своими родными, потому что подозревал их в плане по его съедению. Это произошло в американском штате Техас.

В полицию поступил вызов о том, что человек забаррикадировался в своем доме и угрожает самостоятельно покончить свою жизнь после того, как убил несколько жителей. Жертвами стали его отец, мать, сестра и брат.

Сотрудники полиции прибыли на место и, вступив в переговоры, заставили сдаться подростка. Оказалось, что мальчик расстрелял своих близких, после чего перетащил тела в ванную комнату.

Отмечается, что подросток о причине хладнокровной расправы сказал: «потому что они были каннибалами, и они собирались меня съесть».

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