Охранник в состоянии клинической смерти: буйный покупатель устроил поножовщину в российском супермаркете

В Санкт-Петербурге буйный посетитель ударил двух охранников ножом в супермаркете. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.

Поножовщина произошла в торговом комплексе на улице Меркурьева в Парголово. Охранники супермаркета сделали замечание 27-летнему жителю Ленобласти, что тот берет много салфеток на кассе. Мужчина решил отойти в магазин сувениров, где купил нож, и вернулся на «разборки». В ходе конфликта он ударил одного из охранников в живот, пишет 78.ru.

29-летний пострадавший находится в больнице в состоянии клинической смерти. Второго охранника осмотрели медики — ему понадобилось только наложение швов. После мужчину отпустили домой.

Устроившего поножовщину дебошира задержала полиция. Магазин в данный момент закрыт для проведения следственных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Казанском вокзале бездомный мужчина напал с ножом на спящего дворника и ударил его несколько раз в живот.