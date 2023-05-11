Школьник проверил бдительность охранников с помощью игрушечного пистолета

Внеочередную проверку безопасности успешно прошла охрана одной из общеобразовательных школ в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Внимание бдительных секьюрити привлёк подросток, держащий в руках пистолет, подозрительно похожий на боевое или пневматическое оружие.

Как сообщает издание Фонтанка, инцидент произошел сразу после майских праздников, в первый учебный день.

Оказалось, парень просто принёс с собой игрушку, чтобы похвастаться перед друзьями, однако от зоркого глаза мужчин, предупрежденных о возможных провокациях, школьник не ускользнул.

Информацию о нарушителе спокойствия передали в полицию. Им оказался 13-летний школьник.

Прибывшие по вызову сотрудники правопорядка установили, что ничего недоброго в его планах подростка действительно не было, в учебное заведение он принёс обыкновенную игрушку.