Школьник проверил бдительность охранников с помощью игрушечного пистолета
Внеочередную проверку безопасности успешно прошла охрана одной из общеобразовательных школ в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Внимание бдительных секьюрити привлёк подросток, держащий в руках пистолет, подозрительно похожий на боевое или пневматическое оружие.
Как сообщает издание Фонтанка, инцидент произошел сразу после майских праздников, в первый учебный день.
Оказалось, парень просто принёс с собой игрушку, чтобы похвастаться перед друзьями, однако от зоркого глаза мужчин, предупрежденных о возможных провокациях, школьник не ускользнул.
Информацию о нарушителе спокойствия передали в полицию. Им оказался 13-летний школьник.
Прибывшие по вызову сотрудники правопорядка установили, что ничего недоброго в его планах подростка действительно не было, в учебное заведение он принёс обыкновенную игрушку.