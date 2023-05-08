Охранник нашел обгоревшее тело известной художницы рядом с ее машиной в Москве

В Москве при странных обстоятельствах скончалась известная художница, основательница арт-студии по декору и оформлению свадеб Лариса Преображенская. Ее обгоревшее тело рядом с автомобилем нашел охранник.

Трагедия произошла на территории бывшей промзоны на улице Добролюбова. В этом месте сразу несколько арендаторов, включая Преображенскую, снимают офисы.

У погибшей там находился склад. 5 мая 48-летняя художница приехала на место, чтобы сжечь ненужные вещи, и пропала. Охранник обнаружил ее тело на следующее утро – художницу опознали по документам.

Предварительно, Преображенская погибла в результате несчастного случая: она повела себя неосторожно, когда сжигала хлам. Это подтверждают записи с видеокамер: на них зафиксирована сильная вспышка в 23:20, пишет сайт mk.ru.

Ранее сообщалось о смерти 19-летней девушки-аниматора на Кубани Татьяны Мостыко. Перед убийством злоумышленники несколько часов возили ее в машине.