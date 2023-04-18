Телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве

63-летний телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на Звездном бульваре в Москве. В автомобиль марки «Мерседес» артиста врезался полицейский микроавтобус. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, экс-ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» в аварии не пострадал. В госпитализации не нуждаются и остальные участники произошедшего инцидента на дороге. Повреждения остались только на авто Диброва. На данный момент он находится на месте ДТП, заполняет необходимые документы с сотрудниками ДПС и ожидает эвакуатор.

«Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? У меня так тоже было», - сообщил Дмитрий изданию Газета.Ru.

Отметим, что в последнее время Дмитрий перестал часто мелькать на телевидении. После того, как его телевикторину на Первом канале поставили на паузу, у него остался только проект «Антропология», в котором он принимает участие в рамках рубрики «Подкаст. Лаб». О судьбе же шоу «Кто хочет стать миллионером?» на данный момент известно немного. По информации СМИ, готовится перезапуск с совершенно новым ведущим, и вполне вероятно, что это будет женщина. Подробнее об изменениях в программе читайте в этой статье.