Охранницу брянской школы, где ученица устроила стрельбу, перевели под домашний арест из-за плохого состояния

Охранницу брянской школы, где восьмиклассница устроила стрельбу, перевели из СИЗО под домашний арест. Причиной послужило плохое самочувствие женщины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 51-летняя женщина пожаловалась, что у нее появились проблемы со здоровьем – поднялся сахар в крови. При этом она не могла достать инсулин, так как она его получает только по рецепту еще с 16-ти лет. Также сотрудница школы подчеркнула, что у нее дома есть пожилая мать, за которой необходимо ухаживать. В итоге прокурор поддержал жалобу и направил ее на рассмотрение судье.

Напомним, что женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух или более лиц. Родные девочки, убившей в стенах гимназии одноклассницу, а после совершившей суицид, уверены, что охранница виновна в том, что пропустила в класс ученицу с оружием.

Ранее появилась информация, что отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы тоже выпустили из СИЗО.