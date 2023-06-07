Ох уж эти иностранцы: 35-летний пакистанец приставал к школьнице на Красной площади

6 июня на Красной площади студент РУДН из другой страны домогался 17-летней девушки, пока та стояла в очереди за автографом блогера.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел во время книжного фестиваля, на который школьница пришла за автографом любимого блогера. В очереди девушка почувствовала чужие руки в интимной зоне.

Когда она увидела позади себя мужчину, сразу же обратилась к охране. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Задержанный - 35-летний гражданин Пакистана, студент РУДН.

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