19:30, 07 июня 2023
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Ох уж эти иностранцы: 35-летний пакистанец приставал к школьнице на Красной площади
На Красной площади студент РУДН из Пакистана приставал к 17-летней москвичке.
6 июня на Красной площади студент РУДН из другой страны домогался 17-летней девушки, пока та стояла в очереди за автографом блогера.
Об этом сообщает сайт mk.ru.
Инцидент произошел во время книжного фестиваля, на который школьница пришла за автографом любимого блогера. В очереди девушка почувствовала чужие руки в интимной зоне.
Когда она увидела позади себя мужчину, сразу же обратилась к охране. Мужчину задержали сотрудники полиции.
Задержанный - 35-летний гражданин Пакистана, студент РУДН.
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