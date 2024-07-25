Оказался серийным отравителем: подсыпавший яд матери и отчиму 25-летний парень убил друга таким же способом

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность 25-летнего жителя Балашихи, обвиняемого в покушении на мать с отчимом, в совершении похожего преступления. Молодому человеку удалось отправить насмерть своего товарища, передает Life.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка СК.

Фигурант уголовного дела сознался в убийстве друга. Это произошло в начале февраля 2024 года. Отравитель сидел с жертвой в машине. Там он предложил ей ягодный морс, в который было подмешано химическое вещество. При попадании в организм человека оно вызывает летальный исход. Через некоторое время выпивши яд молодой человек скончался.

Таким образом, у фигуранта дела насчитывается уже целая серия отправлений. В скором времени она может пополниться новым преступлениями, так как следователи проверяют причастность к еще пяти похожим эпизодам.

Ранее в Краснодаре кладовщица с игрушечным пистолетом заставила коллег выпить яд. Она дала женщинам неизвестные таблетки.