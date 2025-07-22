«Оказался не в том месте»: раскрыты обстоятельства смерти 33-летнего артиста оперы и балета Дмитриева в Бангкоке

Погибший после наезда автомобиля в Бангкоке артист Государственного театра оперы и балета Якутии Михаил Дмитриев возвращался в отель после встречи с земляками. 33-летний россиянин не нарушал правила, его смерть стала трагической случайностью.

Подробности происшествия сообщает КП-Якутия.

Трагедия произошла в Таиланде в ночь с субботы на воскресенье. Дмитриев шел со встречи в отель – как раз в этот момент его сбила машина.

Близкая подруга артиста говорит, что он переходил дорогу, машина двигалась на большой скорости. От наезда автомобиля Дмитриев скончался на месте.

Директор Театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева - Суорун Омоллоона Владислав Левочкин подтвердил информацию о происшествии.

«Он не нарушал правила, просто оказался не в том месте в не то время», - рассказал Левочкин.

О погибшем вспоминают как добром, скромном и внимательном человеке, который был примером дисциплины. Артист искренне любил профессию, служил в балетной труппе театра с 2010 года. У погибшего остались мать и брат.

На перевозку тела Дмитриева из Таиланда в Якутию потребуется около 500 тыс. рублей. Коллеги и близкие артиста занимаются сбором средств. Тело планируют доставить в Россию 26 июля.

Ранее сообщалось, что 48-летний россиянин утонул в Таиланде на глазах жены и ребенка.