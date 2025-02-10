«Оказался настолько наглым, что ответил на звонок»: мошенник под видом врача обманул жену бойца СВО

Россиянка, чей муж пропал в зоне СВО, рассказала о мошеннической схеме, из-за которой она лишилась 30 тысяч рублей. Женщине позвонил аферист под видом врача ростовской больницы, передает 59.RU.

Связь с бойцом СВО прервалась в октябре прошлого года. А в декабре на супругу участника спецоперации вышел некий человек, который представился хирургом больницы в Ростове. Он отправил женщине размытые фото с якобы ее мужем.

Аферист попросил лично не приезжать в медучреждение. Вместо этого он выманил у россиянки 30 тысяч рублей на «лекарства». Однако женщина все равно поехала в больницу, но не нашла там этого хирурга и мужа.

«Я стала звонить через Telegram тому псевдоврачу, он оказался настолько наглым, что ответил на звонок и, узнав, что я приехала к больнице, пригласил подняться к нему в кабинет на четвертый этаж», — вспомнила супруга бойца.

Ранее сообщалось, что украинские мошенники убедили школьника поджечь управу района Внуково. Кроме того, мальчик вынес из семейного сейфа миллион рублей.