Мужчина жестоко избил знакомую из-за телефона на улице в Екатеринбурге

На улице Чкалова в Екатеринбурге местные жители стали свидетелями жестокого избиения. Одна из очевидцев рассказала телеканалу «360», как мужчина напал на свою знакомую из-за телефона и стал бить ее кулаками.

Очевидец спала с открытым окном и услышала на улице крики. Подойдя к окну, она увидела, что крепкий по телосложению мужчина пинает женщину ногами по лицу и ребрам. Также мужчина кричал и хватал жертву за волосы. Женщина лежала, свернувшись в комок, а рядом с ней лежал велосипед.

По словам свидетеля, когда мужчина немного успокоился, он отошел от жертвы, а она встала и села на камень, держась за ребра. На замечания прохожих мужчина реагировал еще большей агрессией, он даже начал кидать в женщину велосипед.

Очевидец также добавила, что эти люди были знакомы между собой. В итоге женщина ушла, а мужчина позже пошел за ней.

Сотрудники ГУ МВД России по городу Екатеринбургу проверят опубликованную в Сети информацию.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге три девочки избили четвертую и сняли все это на видео. Подростки наносили удары по своей жертве кулаками и ногами.