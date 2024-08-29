Огромная акула откусила 16-летнему школьнику голову во время подводной охоты

На Ямайке акула больших размеров напала на 16-летнего школьника, когда он занимался подводной охотой. Она откусила ему голову. Об этом сообщает Jamaica Observer.

Заняться дайвингом подросток решил 26 августа. Рано утром он ушел из дома и больше не вернулся. На следующий день была организована поисковая операция. Ее участники нашли в океане человеческие останки. Тело было без головы и руки. Вскоре стало известно, что это был пропавший ученик десятого класса.

По словам водолазов, рядом с мертвым мальчиком плавала огромная тигровая акула. В нее стреляли, но не попали.

Семья погибшего ребенка сейчас убита горем. Отец школьника признался, что много раз пытался отговорить его от занятий подводной охотой, но сын его не слушал.

«Мы все время спорили и ругались из-за этого. Он делал это не ради достойной цели, не из нужды или чего-то такого. Это была просто охота ради охоты. Представляете?» - рассказал мужчина.

Ранее стало известно, что убитую на Маврикии учительницу привезли в Россию.