Огонь тушили прямо с крыши: трамвай загорелся на ходу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы засняли происходящее на видео. На кадрах видно полыхающий трамвай. Можно заметить, как черный дым валит из салона на улицу.

Как уточняется, водитель совершил экстренную остановку на проспекте Солидарности, в районе пересечения с улицей Коллонтай. Все пассажиры поспешили эвакуироваться. По предварительным данным, никто не пострадал.

На место прибыли пожарные. На опубликованных кадрах видно, как они тушили возгорание, забравшись прямо на крышу вагона. В настоящее время причина пожара еще не названа.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Ключи-Барнаул», затонул в зоне паводка. Все произошло неподалеку от села Бор-Форпост Волчихинского района. Автобус стал постепенно погружаться в воду, поэтому некоторым пассажирам даже пришлось залезать на крышу.

Прибывшие на место экстренные службы обнаружили в автобусе водителя и восьмерых пассажиров. Люди были успешно эвакуированы в село Михайловское.