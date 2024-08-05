Огонь перекинулся на одежду: игра возле костра на даче закончилась для первоклассника реанимацией

Восьмилетний ребенок попал в реанимацию с сильными ожогами в Ленобласти. Мальчик играл у костра, как в какой-то момент пламя перекинулось на его одежду, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, несовершеннолетний вместе с семьей отдыха на даче во Всеволожске. Первоклассник играл возле отца, который разводил костер. Огонь, по какой-то причине, внезапно перекинулся на одежду ребенка.

Глава семейства сумел оперативно потушить пламя водой, но его сын все равно серьезно пострадал. Школьника с сильными ожогами спины и рук доставили в больницу.

Сейчас состояние юного пациента оценивается как тяжелое. Его поместили в реанимацию. Обстоятельства и детали случившегося разбирают сотрудники правоохранительных органов.

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