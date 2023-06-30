Эксперимент не удался: житель Подмосковья попал в больницу после коктейля из наркотиков и виагры

В Подмосковье госпитализировали 25-летнего мужчину с отравлением наркотиками и виагрой. Как сообщил источник издания РЕН ТВ, он смешал препараты ради эксперимента.

По полученной информации стало известно, что житель Коломны захотел посмотреть, что будет при соединении запрещенных веществ и таблеток для повышения потенции. 29 июня он сделал своеобразный «коктейль», однако переборщил и «выпил лишнего».

Когда состояние стало резко ухудшаться, россиянин сам вызвал бригаду скорой помощи и рассказал о том, что произошло. Приехавшие врачи решили госпитализировать его. После случившегося экспериментатором заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На данный момент проводятся все необходимые проверки и выяснения обстоятельств. Состояние пациента не уточняется.

Ранее появились подробности заражения сибирской язвой в Туве. Как стало известно, мужчина, которому поставили данный диагноз, участвовал в забое лошади ради продажи. Однако часть внутренностей животного он решил оставить себе и сварить. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии, а правоохранители выясняют, с кем он контактировал до обнаружения болезни.