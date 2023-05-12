Однокурсники указали на одну деталь перед исчезновением сына владельца «Гемотеста»

Неизвестные позвонили владельцу сети лабораторий «Гемотест» Рудему Газиеву и потребовали выкуп за сына. Последний раз 21-летнего юношу видели на занятиях в РУДН 10 мая, а на следующий день Газиеву объявили, что взяли парня в заложники.

Голос в трубке заявил, что Газиев должен найти 1 млн долларов, но все подробности обещал сообщить «завтра».

Согласно хронологии событий, который приводит Telegram-канал Baza, 5 мая Аким Газиев улетел в Санкт-Петербург, а 9-го вернулся в Москву. Потом его видели в РУДН – преподаватель вуза сообщила отцу, что с юношей все нормально.

К моменту написания новости был найден автомобиль Акима Газиева. Его BMW стоял в Пушкино: однако в этом населенном пункте у студента не было знакомых.

Однокурсники Газиева сообщили сайту mk.ru одну важную деталь. Около 11:00 10 мая у студента состоялся телефонный разговор. После беседы юноша помрачнел и отменил встречу с девушкой вечером.

Его телефоны отключились спустя некоторое время после занятий. По факту случившегося проверяют версию похищения и инсценировки.

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