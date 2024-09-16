Измала косметикой, а остальные смеялись: челябинский школьник мог устроить расправу над сверстниками из мести

Челябинский школьник совершил жестокое нападение на сверстников в учебном учреждении. Что стало причиной случившегося, пока официально не представлено. По данным Telegram-канала Mash, мальчиком могла двигать месть.

Перед нападением несовершеннолетний подвергся травле в классе. Сначала его измазала косметикой девочка, а после осмеяли остальные. По всей видимости, ученик не смог смириться с этим и решил устроить месть.

Он разработал план того, как поквитается с обидчиками. Предполагается, что молотком по голове он ударил именно ту самую девочку, что измазала его косметикой. Пострадавшая ученица сейчас находится в критическом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что челябинский школьник пронес с собой в образовательное учреждение целый арсенал оружия. Мальчик взял с собой, помимо молотка, пистолет и нож.