Одной из причин стала неукомплектованность полиции: вице-президент США Вэнс об избиении россиянки в Огайо

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал избиение россиянки на джазовом фестивале в Цинциннати. Этот случай вскрыл проблемы, которые имеются у местной полиции.

Американский чиновник дал интервью YouTube-каналу RuthLess. В нем Джей Ди Вэнс заявил, что причиной драки, из-за которой пострадала гражданка РФ, стала неукомплектованность местной полиции. По мнению вице-президента, на мероприятии не хватало стражей порядка. Такая же проблема, как он считает, существует и в самом Цинциннати.

«Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия», — заявил Вэнс.

Избиение россиянки произошло еще неделю назад, передает РИА Новости. Она попыталась помочь другому человеку во время драки и сама стала жертвой хулиганов.

Ранее сообщалось, что чайка оставила без волос российскую туристку на Сахалине. Птица вцепилась в голову женщине и рассекла ей затылок.