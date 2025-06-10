Напала и вцепилась в голову: озверевшая чайка оставила без волос российскую туристку

Туристка едва не лишилась волос из-за озверевшей чайки на Сахалине. Птица вцепилась в голову девушке и рассекла ей затылок.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, россиянка стала жертвой нападения чайки на маяке Анива. Птица трижды пыталась прогнать туристку — настойчивая птица клюнула ее в ногу, затем на скорости влетела в макушку, а после развернулась и ударила клювом.

У девушки образовалась шишка и закружилась голова, а из раны пошла кровь. Очевидцы помогли россиянке спуститься внутрь.

В больнице у пострадавшей зафиксировали сотрясение мозга из-за сильного удара. Ей пришлось сбрить половину затылка для обработки раны. Осматривавший девушку врач признался, что чайки уже как лет 30 не нападают на людей.

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