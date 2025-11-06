Опубликовано 06 ноября 2025, 19:241 мин.
Одногруппники буллили за плохое знание русского: пропавшую в Петербурге студентку из Китая нашли погибшей
Пропавшую в Петербурге китайскую студентку нашли погибшей после буллинга.
© Freepik
Пропавшая в Санкт-Петербурге китайская студентка найдена погибшей. По данным источника, девушку буллили одногруппники за незнание русского языка.
Об этом сообщает 78.ru.
Студентка перестала выходить на связь с отцом 31 октября. Спустя несколько дней поисков ее нашли погибшей.
Известно, что иностранка год жила в общежитии РГПУ им. Герцена, затем переехала в съемную квартиру. Погибшая получала специальность «Психолого-педагогическое образование».
Источник издания выяснил, что иностранная учащаяся столкнулась с буллингом. Отец девушки направляется в Петербург. Он не знает, что дочери нет в живых.
