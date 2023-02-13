Одна привычка населения Турции привела к большому количеству погибших при землетрясении

Большое количество погибших при землетрясении в Турции отчасти связано с привычкой турок в квартирах. Жители предпочитают ставить мощные двери сейфового типа.

В момент недавней катастрофы двери заклинило. Об этом женщина рассказала фотокорреспонденту КП.

«Когда случилось землетрясение, многие не смогли открыть двери, их заклинило, и часть людей погибла только из-за таких дверей», - отметил он.

Также объясняется, почему в Турции случился домнепад. Современные дома рухнули, как карточные домики. Это связано с тем, что «несущие опоры домов на первых этажах были просто снесены». Предприимчивые турки делали так, чтобы увеличить пространство и сдавать первые этажи под магазины.

Мощные подземные толчки магнитудой до 7,7 произошли в Турции 6 февраля. По последним данным, при землетрясении погибли 31 643 человека.

Сообщалось, что российские ученые верно предсказали его мощность, но ошиблись с регионом.