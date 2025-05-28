Одна притворилась мертвой, другая вовремя покинула дом: как девочки спаслись от смерти в Байкальске

Во время нападения подростка на школьников в Байкальске двум девочкам удалось выжить благодаря смекалке. Одна из них притворилась мертвой, а другая покинула дом до того, как произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» подросток напал с ножом на приятелей, после чего устроил пожар. В результате его действий погибли четверо несовершеннолетних и он сам. Еще четверых госпитализировали с ранами.

Как стало известно источнику, 15-летняя девочка, находившаяся на той вечеринке, спаслась, так как обманула убийцу. Она сделала вид, что уже мертва. А когда парень ушел в другую комнату, она выбежала из дома и начала звать на помощь.

Еще одна школьница выжила, скрываясь от нападавшего. Внутри коттеджа она находилась до последнего, а покинула его, когда заметила, что юноша включает газ.

Ранее стала известна вероятная причина нападения подростка на сверстников в Байкальске.