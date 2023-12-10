Одна из жертв скончалась: полицейские задержали мужчину за серию нападений на прохожих с кастетом

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и произвели задержание мужчины, который совершал нападения с кастетом на случайных прохожих в Уфе. Одна из таких жертв, получившая тяжелые травмы, скончалась спустя время в больнице, передает mk.ru.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 34-летний житель микрорайона Сипайлово. Его задержали по месту проживания.

Мужчину подозревают в серии нападений, одно из которых закончилось гибелью 81-летней женщины. Вечером 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых пенсионерку ударила по голове неустановленным предметом возле подъезда. Спустя две недели пострадавшая скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Также в ходе нападений пострадали еще трое уфимцев.

Ранее в Сочи сотрудники полиции задержали местного жителя, который разгуливал с топором по улицам. О вооруженном незнакомце сообщили испуганные прохожие.