Одна из них смогла убежать и рассказать родителям: подросток избил молотком двух девочек 13 и 16 лет в лесу

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения на двух девочек в Домодедово Московской области. По обвинению в совершении преступления задержан юноша, передает Telegram-канал Zvezdanews.

Подросток набросился с молотком на школьниц 13 и 16 лет в лесу и попытался пробить им головы. Одна из жертв смогла убежать от неадеквата и рассказать обо всем родителям. Другую девочку позже госпитализировали с травмами.

Юношу впоследствии задержали стражи порядка. С ним уже провели следственный эксперимент. Во время общения с правоохранителями подросток вел себя спокойно и равнодушным тоном отвечал на все вопросы. Мотивы своих действий он не назвал.

Ранее в Люберцах 13-летний школьник напал на учителя с молотком. Он заявил, что женщина систематически занижала ему оценки.