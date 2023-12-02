Одна из них скончалась: две женщины упали в мазутную яму на территории заброшенной котельной

Две женщины, возвращаясь домой на машине, упали в мазутную яму в Баймакском районе Башкирии. В результате случившегося одна из них погибла — ее пришлось извлекать из нефтяных остатков, передает Kp.ru.

Всего в транспортном средстве находились три человека. Ранним утром они заехали на территорию заброшенной котельной. Две женщины вышли из автомобиля и практически сразу же упали с высоты 2,5 метра прямо в мазутную яму.

После этого третий участник поездки вызвал на место спасателей. В итоге сотрудникам пожарной части из села Ургаза и спасателям госкомитета Башкирии по ЧС из Сибая пришлось доставать пострадавших женщин из ямы — одну подняли с сильным переохлаждением, а другую пострадавшую извлекли из мазута. Но, несмотря на усилия спасателей и медиков, вторая травмированная жительница Башкирии скончалась через некоторое время.

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