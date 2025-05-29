Один в реанимации, с тремя работают психологи: известно о состоянии выживших подростков после резни в Байкальске

После резни в Байкальске Иркутской области один ребенок лежит в реанимации, с тремя работают психологи. Напомним, 17-летний парень набросился с ножом на друзей на праздновании дня рождения и убил четверых, после чего скончался сам.

О состоянии четверых пострадавших детей рассказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

«Один ребенок в реанимации — его состояние тяжелое, но стабильное… Трое других детей тоже под наблюдением врачей. У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С ребятами работают психологи», - сообщила она. Слова приводит StarHit.

Афанасьева отметила, что у лежащего в реанимации ребенка нет угрозы жизни, врачи проводили телеконсультацию с ведущими хирургами РДКБ и выбрали тактику лечения.

К детям должны приехать родители. Им разрешили находиться рядом столько, сколько потребуется. Детский омбудсмен тоже планирует навестить ребят и поддержать родителей.

Ранее сообщалось, что в Байкальске задержали брата подозреваемого в убийстве подростков, а также 18-летнего знакомого одной из девочек. Предварительно, они могли купить несовершеннолетним алкоголь.