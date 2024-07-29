Один ребенок получил сложный перелом, второго спасти не удалось: детей придавило бетонной плитой на заводе

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели одного ребенка и травмированию второго в Волгоградской области. На детей рухнула бетонная плита, передает СУ СК по региону.

По данным правоохранителей, дети гуляли по заброшенному мясокомбинату в Новоанинском районе. Они играли на бетонных плитах — одна из них позже и обрушилась на несовершеннолетних.

На крики ребят сбежались местные жители. Еще до приезда экстренных служб они подняли плиту и достали детей. Один мальчик погиб на месте инцидента, а второго доставили в больницу со множественными травмами. Врачи обнаружили у пострадавшего при обрушении плиты ребенка сложный перелом бедра.

Ранее в Кудиновском карьере Подмосковья взорвался катер с детьми. Несовершеннолетние пассажиры получили ожоги.