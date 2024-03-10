Один подросток пострадал: электронная сигарета едва не спалила интернат

Детский интернат едва не сгорел из-за электронной сигареты в Санкт-Петербурге. Устройство вспыхнуло на кровати у одного из воспитанников. В результате случившегося он пострадал. Еще 15 несовершеннолетних отделались испугом, передает Kp.ru.

Учреждение, где произошел пожар, находится на Малоохтинском проспекте. Утром в комнате интерната вспыхнула электронная сигарета. За время горения она прожгла матрас и корпус кровати.

Из центра были экстренно эвакуированы персонал и дети. Возгорание удалось оперативно ликвидировать силами сотрудников МЧС. После пожара медицинская помощь потребовалась одному из несовершеннолетних, его отправили в больницу.

Ранее юную петербурженку из благополучной семьи госпитализировали с рвотой после вейпа. Девочку обнаружили дома, рядом с ней лежало электронное устройство.