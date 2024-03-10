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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 10 марта 2024, 15:02
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Один подросток пострадал: электронная сигарета едва не спалила интернат

В Петербурге из-за вейпа эвакуировали целый интернат и госпитализировали подростка.
Один подросток пострадал: электронная сигарета едва не спалила интернат

© Freepik

Детский интернат едва не сгорел из-за электронной сигареты в Санкт-Петербурге. Устройство вспыхнуло на кровати у одного из воспитанников. В результате случившегося он пострадал. Еще 15 несовершеннолетних отделались испугом, передает Kp.ru.

Учреждение, где произошел пожар, находится на Малоохтинском проспекте. Утром в комнате интерната вспыхнула электронная сигарета. За время горения она прожгла матрас и корпус кровати.

Из центра были экстренно эвакуированы персонал и дети. Возгорание удалось оперативно ликвидировать силами сотрудников МЧС. После пожара медицинская помощь потребовалась одному из несовершеннолетних, его отправили в больницу.

Ранее юную петербурженку из благополучной семьи госпитализировали с рвотой после вейпа. Девочку обнаружили дома, рядом с ней лежало электронное устройство.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
пожар
сигареты
дети