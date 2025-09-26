Один из торговцев случайно отравил жену: 12 человек погибли в Ленобласти из-за суррогатного алкоголя

В Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. В результате случившегося погибли 12 человек, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Изначально количество жертв отравления паленым спиртным было практически вдвое меньше. Однако спустя несколько часов после публикации первых новостей оно увеличилось до отметки в 12 человек.

Помимо летальных случаев, известно о госпитализации некоторых дегустаторов суррогатного алкоголя. В их числе оказалась супруга одного из торговцев контрафактом. Сейчас, по информации журналистов, женщина находится в тяжелом состоянии.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства продажи опасной продукции и массового отравления ей.

Ранее сообщалось, что танцор из Башкирии Азамат Загиров скончался от отравления. Ему стало плохо после употребления отравленной свербиги.