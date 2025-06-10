Танцор из Башкирии Азамат Загиров скончался от отравления

Башкирский певец Ришат Тухватуллин в своем Telegram-канале сообщил печальную новость о смерти танцора из его команды Азамата Загирова. По его словам, артист умер от отравления после того, как съел свербигу с обработанного химикатами поля. Об этом пишут РИА Новости

«Сегодня наше сердце разрывается от боли — из жизни ушел наш коллега, друг и талантливейший танцор Азамат. Недавно он поехал домой, в Бураево, помогал родным, работал в огороде. Он собрал сверби́гу (по-татарски — какы), не зная, что рядом колхоз обрабатывал поле химикатами. Видимо, ветер разнес вещества, и растения вокруг оказались отравлены. Произошло тяжелое отравление», — написал исполнитель.

За несколько дней до этого, рассказывает Тухватуллин, 23-летний танцор чувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Загирова срочно госпитализировали, врачи до последнего боролись за его жизнь . Однако, проведя две недели в коме, он скончался.

«Его организм не выдержал — начались тяжелые осложнения, отказали жизненно важные органы. Мы искренне благодарны каждому, кто пытался его спасти, кто не терял надежду и делал все возможное», — добавляет певец.

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